أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد.





ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد. ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة الى القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى، وخليج السويس على فترات متقطعة، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة ورتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 17 09 العاصمة الادارية 17 08 6 أكتوبر 17 07 بنهـا 17 08 دمنهور 17 10 وادى النطرون 18 09 كفر الشيخ 17 10 المنصورة 17 10 الزقازيق 18 10 شبين الكوم 17 09 طنطا 17 09 دمياط 17 10 بورسعيد 17 10 الإسماعيلية 18 06 السويس 17 07 العريش 17 09 رفح 17 08 رأس سدر 17 09 نخل 15 04 كاترين 10 01- الطور 17 11 طابا 15 09 شرم الشيخ 20 12 الاسكندرية 16 09 العلمين الجديدة 16 09 مطروح 16 10 السلوم 16 06 سيوة 16 04 رأس غارب 20 11 الغردقة 20 11 سفاجا 21 12 مرسى علم 21 12 شلاتين 22 14 حلايب 20 13 أبو رماد 21 13 رأس حدربة 23 13 الفيوم 17 06 بنى سويف 17 06 المنيا 18 04 أسيوط 18 05 سوهاج 19 06 قنا 21 08 الأقصر 21 08 أسوان 21 08 الوادى الجديد 22 07 أبوسمبل 23 08

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