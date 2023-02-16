صحف القاهرة تبرز استقبال السيسى للمبعوث الخاص لرئيس كينيا

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "مصر رئيسا للجنة النيباد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد أن الأزمة الاقتصادية الدولية التى تمر بها الدول الإفريقية تقوض من جهود التنمية فى القارة، الأمر الذى يستلزم النظر فى موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية، كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة فى حل أزمة الديون المتراكمة لاستعادة وتيرة التعافى الاقتصادى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس التى ألقاها خلال مشاركته أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى «النيباد»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء فى اللجنة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع شهد تسلم مصر رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندى «بول كاجامى»، بإجماع أعضاء اللجنة، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

وأضافت " الأهرام" أن الرئيس استعرض أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد»، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، التى تمثل أهدافا ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة. وتتضمن هذه الأهداف تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة فى صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063.

ويتمثل الهدف الثانى فى التركيز على محور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى عقدت فى نيامى نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، بينما يدور الهدف الثالث حول الإسراع بتحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأوضح الرئيس أن الهدف الرابع يتمحور حول تأكيد أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فى مجال البنية التحتية، مشيرا فى هذا الصدد، إلى مشروع تنموى ضخم، وهو سد «جوليوس نيريرى» فى تنزانيا، الذى يعد نموذجا يحتذى به، للتعاون بين الدول الإفريقية. أما الهدف الخامس فيتضمن تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررا.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى استقبل أمــس موسيس كــوريــا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الــذى قام بتسليم رســالــة خطية للرئيس مــن الرئيس الكينى «ويليام رتــو» تضمنت الإشــادة بتميز عــلاقــات الــصــداقــة والــروابــط الأخـــويـــة الــتــى تجمع بــين البلدين الشقيقين مــع الإعــــراب عــن التطلع لمواصلة تدعيم تلك الــعــلاقــات على جميع الأصعدة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئــاســة الجمهورية قوله: إن الرسالة تضمنت أيضاً طلب تقديم مصر دعمها للمساعى الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا) لا سيما فى ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015 كما ان مصر من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا.

وأضـــاف المــتــحــدث الــرسمى أن الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكينى فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين الدول الأفريقية وزيــادة معدل التكامل الاقتصادى بينها.

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "استثناء مزارع الإنتاج الداجنى من الضريبة العقارية" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذى ينص على تحمل المالية كامل قيمة الضرائب المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31 /12 /2024، وتأتى هذه الموافقة أسوة بما تمت إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، والموقع بالقاهرة فى 25 /7/ 2022 بمبلغ 1.850.260 يورو، وذلك بهدف إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.

وتحت عنوان "3 اتفاقيات لتصنيع السيارات مع شركات محلية ودولية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء شهد، أمس التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين مصر، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

وأضافت الصحيفة، أنه وقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتورى، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة مدنى، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وعن شركات السيارات مايكل ويتفيلد الرئيس التنفيذى لشركة نيسان مصر وأفريقيا، وهشام سعيد حسنى، الرئيس التنفيذى لـ«ستيلانتس ايجيبت»، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات.

وأوضحت "الأخبار" أن هذه الاتفاقيات الإطارية تهدف إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلى الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات الموقعة، تأتى فى ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا فى هذا الصدد إلى صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات».

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التـمـوين والتجارة الداخلية أعلنت ارتفاع عدد المحال المشاركة فــى الأوكازيون إلى 2235 محلا متنوعاً ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات الجلدية وأجهزه كــهــربــائــيــة.

وتلقى الـدكـتـور على المصيلحى - وزيــر التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية يشير إلى وصول نــســب التخفيضات فــى التصفية الموسمية الأولــى للأوكازيون إلــى الـ 50٪ فى الكثير من المحال المشاركة.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن خـبـراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يكون الطقس اليوم باردا صباحا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدلا شــمــال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.