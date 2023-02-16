الهيئة العربية للتصنيع تنفى بيع أسهمها لشركات سعودية وإماراتية

جدة - نرمين السيد - نفت الهيئة العربية للتصنيع، ما تم نشره مؤخرا بعدد من المواقع الإخبارية بشبكة الإنترنت، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعى المتعددة بأن هناك تنافسا سعوديا إماراتيا لشراء أسهم الهيئة.





وقالت "العربية للتصنيع" فى بيان اليوم الخميس، إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، موضحة أن علاقات الهيئة مع الشركات السعودية والإماراتية وغيرها من الشركات والمؤسسات العالمية قائمة على الشراكة وتعزيز التعاون فى مجالات صناعية متعددة. وتهيب الهيئة بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة قبل نشر أية أخبار عن الهيئة الظهير الصناعى للدولة المصرية، وذلك من خلال التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة الهيئة العربية للتصنيع.

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