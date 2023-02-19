صحف اليوم.. توجيه الرئيس بتوفير أقصى درجات الدعم للزراعة يتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين"، قالت صحيفة الجمهورية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل، لا سيما التى تدخل فى صناعة الأعلاف، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم فى ضبط الأسعار.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أعقب ذلك اجتماع منفصل للرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واطلع الرئيس على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وإفريقيا، وتحت عنوان "نيابة عن الرئيس السيسى.. وزير الخارجية يترأس وفد مصر فى قمة الاتحاد الإفريقى"، قالت صحيفة الجمهورية، شارك سامح شكرى وزير الخارجية نيابة عن رئيس الجمهورية أمس فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ "الكاهوسك"، لقمة الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بالوزارة، قوله، إن وزير الخارجية ألقى كلمة أبرز فيها المشاركة الإفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة فى مؤتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، مما عكس التزام دول القارة بعمل المناخ الدولى، وبرهن على الإرادة السياسية للدول الإفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.

وتحت عنوان "مصر تنشئ 12 محطة مياه شرب جوفية بالكونغو"، نقلت صحيفة المصرى اليوم، عن الدكتور هانى سويلم، وزیر الموارد المائية والرى، قوله، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة مع الكونغو الديمقراطية، خاصة مشروع إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية فى نطاق العاصمة كينشاسا مزودة بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، بالإضافة لتطبيق نظم الرى الحديث ونقل تقنياتها لدولة الكونغو الديمقراطية.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد سويلم، خلال لقائه نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المُستدامة بجمهورية الكونغو، إيف بازاییبا ماسودى أمس، تقدم سير العمل فى مختلف الأنشطة والإنجازات التى تحققت خلال الفترات الماضية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وافتتاحه فى عام 2021، والذى تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالإضافة لتدريب الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل المركز لاكتساب الخبرات اللازمة فى تقنيات التنبؤ والمساهمة فى إعداد الدراسات الفنية للحد من مخاطر الفيضانات والإنذار المُبكر.

واقتصاديا، وتحت عنوان "150 مليار جنيه لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى"، نقلت صحيفة الأهرام، عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأكيده أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة عبر تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلى، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولا لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وبحسب الصحيفة، قال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية من خلال إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى، حيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدى 5 سنوات، بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث تم صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ2500 شركة، مع اعتزام الحكومة، بدءا من العام المالى المقبل، صرف دعم المصدرين فى سنة التصدير نفسها، على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

وعالميا، وتحت عنوان "الصحة العالمية" تدعو لجمع 84.5 مليون دولار لدعم سوريا وتركيا، قالت صحيفة الأهرام فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط المدمر، الذى ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فى السادس من فبراير الجارى، إلى أكثر من 45 ألف قتيل، توالت الأنباء حول انتشال عدد من الأحياء، رغم قضائهم 296 ساعة تحت الأنقاض.‪

وبحسب الصحيفة، أعلن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو أمس، ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 39,672 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 265 ألف منقذ ومتطوع وغيرهم فى مناطق الزلازل، موضحا أن عدد المبانى التى جرى فيها البحث والإنقاذ فى المناطق المنكوبة بالزلزال يزيد على 20 ألفاً‪. ‬

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى سوريا، ارتفع عدد القتلى فى مناطق سيطرة النظام والمعارضة إلى نحو 6 آلاف قتيل، بحسب تقارير متفرقة‪.‬

وفى غضون ذلك، أطلقت منظمة الصحة العالمية أمس مناشدة لجمع 84.5 مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال فى تركيا وسوريا‪.‬