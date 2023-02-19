منتخب الشباب يواجه موزمبيق في افتتاح بطولة أمم إفريقيا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 10:28 صباحاً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى الرابعة عصر اليوم، صوب استاد القاهرة الدولي، الذى يستضيف مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما والتى تقام فى مصر ، بين منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ونظيره الموزمبيقي.

ويدخل منتخب مصر للشباب البطولة وعينه على التتويج باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه لاسيما أن البطولة تقام على أرض مصر ووسط الجماهير المصرية المتعطشة لحصد اللقب.

وخاض منتخب مصر للشباب مباراتين استعدادا للبطولة أمام جنوب السودان وأوغندا، فاز في المباراة الأولى بهدف نظيف، وتعادل فى الثانية بهدف لكل فريق ، بينما لعب منتخب موزمبيق مباراتين أمام مستقبل وطن ومنتخب جامبيا وفاز في الأولى بثلاثية نظيفة وتعادل فى الثانية بهدف لكل فريق.

من جهته عقد محمود جابر أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بالتركيز والقتال داخل الملعب من أجل حصد اللقب الأفريقي، كما شرح خطة اللعب أكثر من مرة والتي تعتمد على سرعة نقل الكرة وتقريب المساحات بين اللاعبين من أجل فك طلاسم دفاعات موزمبيق حيث يعتمد المنافس على التكتل الدفاعي والهجمة المرتدة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وكان منتخب الشباب أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "فى حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.