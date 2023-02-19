بقرار وزير التعليم العالى.. إغلاق كيان وهمى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بغلق المنشأة المسماة "الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها (4أ) أبراج المعادى ستار ــ الدور (20) ــ كورنيش المعادى – المعادى ــ محافظة القاهرة).





وأوضحت الوزارة، أن المنشأة تروج لنفسها بقبول جميع المؤهلات (الثانوية العامة، والثانوى الأزهرى، والدبلومات الفنية، وطلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة)، ومنح شهادات فى التخصصات التالية (هندسة المساحة والخرائط – الضيافة الجوية والسياحة – التمريض والخدمات الطبية – إدارة الأعمال)، وتدعى اعتمادها من أكبر الجهات المصرية والروسية.

ووجه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، منوها بأن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذا لتوجيهات الوزير، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل جرت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبل.

وأوضح أنه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويجرى تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.