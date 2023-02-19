وزيرا التنمية المحلية والتعليم يتفقدان عددا من المشروعات فى البحيرة.. اليوم

جدة - نرمين السيد - يجرى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، زيارة تفقدية بمحافظة البحيرة لعدد من المشروعات بالمحافظة.





ومن المقرر أن يستهل الوزيران الجولة بزيارة معرض "أيادى مصر" بمجمع دمنهور الثقافى، فضلا عن تدشين مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دمنهور. كما يتفقد هشام آمنة والدكتور رضا حجازى، معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، بالإضافة لزيارة مدرسة النور للمكفوفين، وافتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفنى بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية، بالإضافة لتفقد مخازن كازيون بالمنطقة اللوجستية على الطريق الزراعى. كما سيتفقد الوزيران المدرسة الإعدادية والابتدائية ومشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية.

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