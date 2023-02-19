حياة كريمة تغير معيشة المواطنين فى أسيوط (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تضع مؤسسة حياة كريمة، صعيد مصر على رأس اهتمامها، من أجل توفير مستوى معيشى يليق بالمواطنين هناك، ومن بين محافظات الصعيد التى وضعتها المؤسسة ضمن خطتها للتطوير محافظة أسيوط.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن جهود حياة كريمة فى أسيوط:- يذكر أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى محافظة أسيوط 7 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 150 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,4 مليون نسمة.

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