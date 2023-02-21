وزير التربية والتعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية بملتقى التعليم الفني والتكنولوجي إديوتك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:29 مساءً - كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي 2022، اليوم الثلاثاء في الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني إديوتك إيجيبت 2023، تحت شعار ارسم مستقبلك، والذي انطلق خلال يومي ٢٠ و٢١ فبراير الجاري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في المنتج البشري.

حيث تم توزيع عدد من المنح الدراسية والجوائز المالية وشهادات التقدير على أوائل الناجحين فى دبلومات المدارس الفنية الصناعية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودبلومات المدارس الفنية الزراعية والتجارية، والدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.