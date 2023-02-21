السفير السعودى خلال لقائه رئيس الوزراء: نناقش ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:30 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض المشروعات التي ترغب شركة "المراعي" السعودية في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتها.

جاء ذلك بحضور الأمير نايف بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي"، والسفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" التابعة لـ "المراعي"، وعبدالله بدر، الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي"، وعدد من مسئولي الشركة، كما حضر الاجتماع المهندس مصطفى إبراهيم الصيّاد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين لدعم ملف الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في مصر، مُعربًا عن سعادته لحضور هذا الاجتماع المُهم.

وأضاف: اليوم نحن نناقش مشروعات جديدة -لا تحديات- وهي خطوة تجاه تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وفي نهاية كلمته، توجّه السفير أسامة نقلي بالشكر لجميع المعنيين بملف الاستثمار في مصر.