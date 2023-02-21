بحضور مصرى.. توقيع أطراف عملية السلام على مصفوفة محدثة لاتفاق جوبا

جدة - نرمين السيد - حضر السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، مراسم توقيع الحكومة السودانية والحركات والتنظيمات أطراف عملية السلام على مصفوفة مُحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان التى أقيمت بقاعة الحرية بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا.





وذلك فى حضور رئيس جمهورية جنوب السودان "سالفا كير ميارديت" ورئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، وممثلى الدول الضامنة والشهود على الاتفاق. قام السفير عبد القادر بالتوقيع على المصفوفة المُحدثة ممثلاً عن جمهورية مصر العربية باعتبارها أحد الشهود على توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان فى أكتوبر 2020. كما ألقى كلمة خلال مراسم التوقيع نقل فيها تحيات القيادة السياسية والشعب المصرى وتهنئة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بنجاح ورشة عمل جوبا والتى تمخض عنها توافق أطراف عملية السلام على صياغة مصفوفة زمنية جديدة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. كما أعرب عن تقدير الرئيس لجهود دولة جنوب السودان بقيادة الرئيس "سالفا كير ميارديت" من أجل دعم أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة، وأكد على دعم مصر الكامل لكافة الجهود المخلصة التى تُبذل فى هذا الشأن واستعدادها التام لدعم كافة التحركات التى تسهم فى توحيد المواقف السودانية وعودة الأمن والسلام لربوع السودان.

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