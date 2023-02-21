وزير النقل يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 04:27 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلي الحي الحكومي

صرح وزير النقل أنه بناء على توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بتطوير كافة قطاعات نقل الركاب والبضائع فى مصر والإرتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفى إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والإنبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، تم إعداد خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية وتعتمد أساسا على مفهوم النقل فى الجمهورية الجديدة.

وقدم الوزير عرضاً يتضمن تفاصيل وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة متضمنه ( خطوط الجر الكهربائي (شبكة المترو / القطار الكهربائى الخفيف ) LRT - النقل بالحافلات من القاهرة الكبري إلي العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وأشار وزير النقل إلى ان الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الإنتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة هي استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT – مترو الأنفاق، وإستخدام أماكن الإنتظار للسيارت الخاصة (Park & Ride ) والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف ، مضيفاً انه تم التعاقد مع عدد (9) شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الإنتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة ، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة (السادس من اكتوبر والشيخ زايد / ١٥ مايو / بلبيس / بنها /القناطر …..)

وأشار وزير النقل الى انه فيما يخص شبكة خطوط المترو والقطـار الكهربائي الخفيف LRT انه تم ربط شبكة خطوط مترو انفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف ، حيث يتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف – مترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي ) وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلي منصور / السويس في محطة بدر وكذلك تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين ، تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

وأوضح الوزير ان أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT ، بالنسبة للتذاكر هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنية لركوب 5 محطات / 20 جنية لأكثر من 7 محطات)، وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنية شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنية للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنية شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنية للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنية شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنية للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض) موضحاً ان زمن التقاطر: قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة، وتكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية)، وطريقة الاشتراك هي ( الإتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الإشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب الي محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب و استلام الكروت ، رقم التليفون: 01103776676 - رقم خدمة العملاء: 19549 - الموقع الاكتروني: https://www.mobilitycairo.com/

مضيفاً أن أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات وهي (عدد 1 مرحلة/ 9 محطات سعر التذكرة 5 جنية وتعريفة اشتراك شهري 185 جنية بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنية داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنية وبنسبة 10% خصم إضافية - عدد 2 مرحلة/16 محطة سعر التذكرة 7 جنية وتعريفة اشتراك شهري 230 جنية بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنية داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنية وبنسبة 9% خصم إضافية / - عدد 3 مرحلة/25 محطة سعر التذكرة 10 جنية وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنية داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية - عدد 4 مرحلة/اكبر من 25 محطة سعر التذكرة 10 جنية وتعريفة اشتراك شهري 360 جنية بواقع تكلفة تذكرة 6,0جنية داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنية وبنسبة 7% خصم إضافية ) بالإضافة الى اشتراكات المترو السنوية وهي (اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنية – اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنية) ويضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات) ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسئول علي رقم (01281772886) ،المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).

وأوضح وزير النقل أنه فيما يخص النقل بالحافلات من أنحاء القاهرة الكبري

إلي العاصمة الإدارية الجديدة قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالتعاقد مع عدد 9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط بإجمالي 48 مسار إلى ومن العاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 367 اتوبيس وميني باص وهي شركات (ستار لاين للنقل الجماعي تشغل 7 مسارات بعدد 54 ميني باص -أجياد انترناشيونال ترانس تشغل 13 مسار 117 ميني باص - جولدن باص للنقل البري تشغل 3 مسارات بعدد 24 ميني باص - القاهرة للنقل الجماعي تشغل 7 مسارات بعدد 28 اتوبيس - سيزر للنقل بالطاقة النظيفة تشغل 2 مسار بعدد 16 مني باص - الابراهيمية للنقل الجماعي تشغل 6 مسارات بعدد 48 ميني باص - الاستاذ للنقل الجماعي تشغل 5 مسارات بعدد 40 ميني باص – البريق تشغل 2 مسار بعدد 24 ميني باص – كويك لاين تشغل 2 مسار بعدد 16 ميني باص) ، حيث تقوم الشركات بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكتا للحافلات للوصول إلى محطة الحافلات المركزية بداية التشغيل من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 12 منتصف الليل وتعريفة الركوب من 18 إلي 45 جنيهاً طبقاً لطول المسافة.

وأضاف وزير النقل أنه تم تحديد مسارات خطوط الخدمة الى العاصمة الادارية الجديدة بحيث تغطي كافة المناطق والاحياء والشوارع والميادين وكذلك مسارات لخدمة للمناطق البعيدة عن مركزالمدينة ، ومن المناطق التي ستكون نقطة بداية لمسارات خطوط الاتوبيسات ( قسم الاهرام – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الجيزة – العمرانية – الدقي – الزمالك – البساتين – الخليفة – المقطم – الوايلي – باب الشعرية – السيدة زينب – عابدين – قصر النيل – الوراق – امبابة – بولاق الدكرور – العجوزة – الزاوية الحمراء – حدائق القبة – الساحل – شبرا الخيمة – الازبكية – التبين – المعادي – مصر القديمة – المرج – عين شمس – المطرية – الخانكة – الخصوص – الحوامدية – اطفيح – العياط – شبرا الخيمة – قليوب – القاهرة الجديدة – مصر الجديدة – النزهة – بدر – العاشر من رمضان – السلام – الشروق – طوخ – بنها – القناطر) ، مضيفاً انه تم إعداد خطط لزيادة أعداد الاتوبيسات العاملة طبقا للتصاعد في الطلب على الخدمة.

وأشار وزير النقل إلى انه ضمن خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم ربط محطة الفنون والثقافة بالحي الحكومي بأتوبيسات شركة اكتا لنقل الموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات وتم بدء التشغيل التجريبى إعتباراً من 1/1/2023 بعدد ( 20 ) أتوبيس حيث انه تم التشغيل لعدد ( 2 ) مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى من خلال عدد ( 15 ) محطة وسطية حيث أن سعر التذكرة (5) جنيه ويتم عمل اشتراكات بتخفيض 20%، هذا وقد تم تكليـف شركة أكتا للنقل الجماعي من قبل وزارة النقل بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديــــدة ، مضيفاً ان قد تم رفع جميع المسارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتم تصميم شبكة بعدد 24 مسـار لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (- LRT المونوريل ) وربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة الي الخـــارج .

وأضاف وزير النقل أنه جاري التجهيز لتشغيل تاكسي العاصمة لتقديم الخدمة بجوار أتوبيس العاصمة وذلك باستغلال عدد 145 عربة تعمل بالكهرباء العائدة من شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ وتشغيلهم داخل العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع تاكسي العاصمة.