تفاصيل المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسى ونظيره الأوزبكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، فى المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده ورئيس أوزبكستان عقب مباحثاتهما، أمس بقصر الاتحادية.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه تم أيضا الاتفاق على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادى فى أقرب وقت ممكن، ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ، مؤكدا أهمية التعاون الأمنى والمعلوماتى فى مجال مكافحة التطرف.

وثمن الرئيس السيسى العلاقات بين مصر وأوزبكستان ووصفها بالأخوية والتاريخية، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991، كما أن مصر أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة فى طشقند عام 1993، معربا عن تقديره لزيارة الرئيس ميرضياييف إلى مصر ردا على زيارته إلى أوزبكستان عام 2018.

وقال الرئيس السيسى: "اسمح لى فخامة الرئيس أن أسجل تقديرى لك فى أول زيارة لك فى مصر ردا على الزيارة الرسمية التى قمت بها فى عام 2018 لبلدكم العظيمة، فنحن نعرف بلادكم العظيمة على المستوى التاريخى، أنها بلاد ما وراء النهرين، ونعلم سمرقند، ومدينة بخارى، والإمام البخارى، والترمذى، والزمخشرى، وعلماء عظماء من علماء المسلمين".

وتابع: "اسمح لى فخامة الرئيس هنا فى مصر مثل ما قمت فخامتك بزيارة مقياس النيل أمس، فهناك أحمد الفرغانى، وجامع ابن طولون، التى تعد أيضا من العلامات الجميلة الموجودة فى مصر لأوزبكستان".

ونوه الرئيس السيسى بدور الأزهر المعتدل والمتوازن فى نشر التعاليم الإسلامية السمحة، واستقبال الطلاب من أوزبكستان للدراسة به.

وقال الرئيس السيسى، إن زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر جاءت لاستكمال المباحثات والعلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن المباحثات التى تم تناولها بين الجانبين أثمرت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة خصوصا بالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستعطى قوة دفع بين البلدين.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية العمل على زيادة الميزان التجارى بين البلدين الذى لا يعكس حجم الاحترام والثقة والإرادة السياسية فى التعاون بين البلدين، مؤكدا أن المباحثات أيضا تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل فى المحافل الدولية، موجها الشكر والتقدير لأوزبكستان لدعمها مصر فى الحصول على صفة المراقب فى منظمة شينغهاى.

وقال الرئيس السيسى، إنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد أهمية إيجاد حل سياسى للنزاع الروسى الأوكرانى لما له من تأثيرات على العالم كله.

وهنأ الرئيس السيسى، أوزبكستان على توقيع اتفاقية مع قيرغيزستان بشأن موضوع المياه فى أوزبكستان، موجها الشكر للرئيس شوكت ميرضياييف، على دعوته لزيارة أوزبكستان، ومعربا عن تطلعه لتلك الزيارة فى أقرب فرصة.

ومن جانبه أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، وجود توافق كبير مع مصر فى العديد من القضايا وسبل حلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال ميرضيايف إن "أوزبكستان لديها تقارب كبير فى مجال التعاون السياسى مع مصر فيما يخص العديد من القضايا فى المنطقة من بينها القضية الفلسطينية ومسألة سد النهضة والنزاع الراهن بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار رئيس أوزبكستان، إلى أن المباحثات التى أجراها مع الرئيس السيسى أسفرت عن دعم سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات، لا سيما فى ظل تطابق برنامجى أوزبكستان مع برنامج الجمهورية الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا فى مصر.

وأكد شوكت ميرضياييف شوكت ميرضياييف، أنه تم الاتفاق مع الرئيس السيسى خلال المباحثات على تعزيز التعاون والتنسيق الشامل بين البلدين فى المجالات السياسية واللوجيستية والصناعية، خصوصا فى مجال مكافحة الفساد بما يصب فى مصلحة البلدين.

وأعرب رئيس أوزبكستان عن استعداد بلاده لإتاحة جميع الظروف والإمكانيات من أجل تنفيذ جميع المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين، منوها إلى أن بلاده لديها اتفاق كبير مع مصر حول أهمية مواصلة العمل والتعاون بشكل فعال خاصة خلال الفترة الحالية التى وصفها ب"غير مستقرة والمهددة" فى جميع دول العالم.

وشدد رئيس أوزربكستان على أهمية تحقيق استقرار الأوضاع فى أفغانستان وعدم تقليل المساعدة الدولية إلى الشعب الأفغانى، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس السيسى الوضع الداخلى فى أفغانستان وسبل الوصول إلى حل ينهى هذا الصراع.

وأشار شوكت ميرضياييف، إلى تقارب الشعب الأوزبكى من عادات وقيم الشعب المصرى، مؤكدا الاتفاق مع مصر على تعزيز التعاون فى العديد من المجالات مثل العلوم والتعليم والتراث التاريخى والثقافى، مشددا على تأييد بلاده لكافة الأفكار المصرية التى طرحت فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى مداخلات من قبل وزراء مصر، معربا عن تأييد بلاده للمبادرات والأفكار التى طرحت.

ووجه رئيس أوزبكستان حديثه للصحفيين قائلا: "أعزائى الصحفيين قد أعربنا عن رأينا المماثل بشأن مواصلة تأييد بعضنا البعض بشكل فعال فى إطار المنظمات الدولية والإقليمية، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى ومنظمة شنغهاى للتعاون وذلك لفترة حالية غير المستقرة والمحددة فى العالم".

وفيما يتعلق بالوضع فى أفغانستان، أكد ميرضياييف أهمية تحقيق استقرار الوضع فى أفغانستان وعدم تقليل المساعدة الدولية للشعب الأفغانى"، مضيفا: "أننا ناقشنا مع الرئيس السيسى الوضع الداخلى لأفغانستان، ولا بد من الأخذ فى الاعتبار لما يتم داخل أفغانستان فى الوقت الراهن".

وتابع شوكت ميرضياييف: "إبداع مصر العديد من الأعمال الفنية وإخراج المنتجات الإعلامية والعروض التقديمية حول تاريخ أوزبكستان القديم وثقافتها الغنية يمثل الاحترام تجاه شعبنا".

وأضاف، أن العالم الأوزبكى أحمد الفرغانى ممثل النهضة الإسلامية وضع قاعدة متينة لتقوية الروابط الأخوية بين الشعبين، لافتا إلى أنه اقترح أن يتم تأسيس جمعية صداقة باسمه لكى يتم عن طريقه التعاون الإعلامى فى إطار تلك الجمعية.

وأشار إلى أن الثقافة الفريدة لمصر والمسرح والسينما وفن الغناء معروف لدى الشعب الأوزبكى، لافتا إلى أنه بانتظار الجولات الإبداعية للشعراء والكتاب والفنانين المصريين إلى أوزبكستان.

وأكد الرئيس الأوزبكى أنه تم التأكيد على أن علاقة البلدين طويلة الأمد وتستمد قوتها من الجذور المشتركة، وسترتفع لآفاق جديدة وفقا لطموحات الشعبين والخطط الكبيرة التى تم وضعها اليوم، معربا عن "تمنياته لمصر التى تعد من المهود القديمة للحضارة العالمية وتنطلق اليوم قدما إلى المستقبل وتعيش بروح ونفس جديدين، كل الخير والبركة ودوام التقدم والرقى".