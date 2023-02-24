مباحثات الرئيس السيسى الهاتفية مع نظيره الأوكرانى تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أوردت صحف القاهرة، تفاصيل وقائع الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسى، أمس، من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس أكد - خلال الاتصال - دعم مصر لجميع المساعى الهادفة إلى تهدئة الأوضاع فى أوكرانيا، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمى للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوها إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة فى هذا الصدد.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمى، القول:"إن الرئيس أطلع - خلال الاتصال - على آخر المجريات على الصعيدين الميدانى والإنسانى فى أوكرانيا، حيث ثمن الرئيس الأوكرانى موقف مصر ودورها المؤثر على الصعيدين الإقليمى والدولى، موضحة أن الاتصال تطرق أيضا إلى قضية الأمن الغذائى، فى ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصة فى إفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب، وأكد الرئيس السيسى الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكرانى، عارضا جهود بلاده فى هذا الصدد؛ بهدف ضمان الأمن الغذائيى العالمى.

وفى شأن رئاسى ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس السيسى.. وصول سفينة الإمداد التابعة لقواتنا البحرية لسوريا وتركيا" أن طائرتى نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية؛ تضامنا مع الشعب التركى فى تخفيف آثار الزلزال المدمر والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين" مشيرة إلى وصول سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتى سوريا وتركيا.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "مدبولى.. خلال استعراضه مشروعات (سكاتك) الترويجية: مصر تولى اهتماما كبيرا بالربط الكهربائى مع أوروبا.. حزمة من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من المشروعات التى تعتزم شركة (سكاتك) النرويجية تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يوجد تعاون كبير وبناء بين الحكومة المصرية والشركة النرويجية، مضيفا"نعول كثيرا بمزيد من الطموح على تعاون أوسع وكذا تحقيق المزيد من المصالح المشتركة".

وأشارت (الجمهورية) إلى أنه خلال الاجتماع أعرب الرئيس التنفيذى لشركة (سكاتك) عن سعادته لزيارة مجلس الوزراء مرة أخرى؛ لمناقشة مشروعات الشركة الواعدة فى مصر، مؤكدا أن (سكاتك) تتمتع بدعم قوى من الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه على مدار الفترة الماضية تعكف الشركة على متابعة ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماعات الأخيرة، معربا عن سعادته بتطور مشروعات الشركة النرويجية فى مصر ومن ضمنها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر، الذى بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب) - (27) فى شهر نوفمبر الماضى.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع تمت إحاطة رئيس الوزراء بتفاصيل اتفاقية التطوير المشترك لمشروع الأمونيا الخضراء، والذى سوف تقوم شركة (سكاتك) بتوقيعه مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لافتة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب على ما تم طرحه خلال الاجتماع، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بمسألة الربط الكهربائى مع أوروبا، لكن ذلك قد يتطلب المزيد من المناقشات خلال الفترة المقبلة، وينطبق الأمر كذلك على ملف الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وفى شأن حكومى آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء، استعرض - خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمهندس كرم مروان، المدير التنفيذى لإحدى الشركات المتخصصة، ونائل نبيل، ممثل منظمة العمل الدولية - أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهنى لطلاب الجامعات.

ونقلت عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهنى لطلاب الجامعات يأتى ضمن برنامج وزارة التعليم العالى للإرشاد المهنى، الذى تسهم الوزارة من خلاله فى خدمة قضايا التنمية فى المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال، موضحا أن إحدى آليات تحقيق هذا البرنامج، هو إنشاء المنصة المركزية لإدارة المسار المهنى والربط بسوق العمل، عبر إنشاء منصات تفاعلية بعدد من الجامعات الحكومية تديرها المنصة المركزية.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة «حوار» للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين فى عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء فى مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأى العام حيال مختلف القضايا، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى «مصر 2022».

ونقلت الصحيفة عن مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهرى، أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطنين لإبداء الآراء والمقترحات فى مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالى:(http://hewar.idsc.gov.eg/) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة فى استطلاعات الرأى المطروحة.

وتحت عنوان "مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» لمدة عامين" قالت صحيفة (الأهرام) إن مصر تسلمت رئاسة «الأمكاو» لمدة عامين (2023 ــ 2024)، حيث شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) الذى عقد افتراضيا.

عسكريا.. ذكرت (الأهرام) تحت عنوان "الفريق أسامة عسكر يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى شارك خلالها فى مراسم افتتاح فعاليات معرض إيديكس 2023 المنعقد فى (أبوظبى) موضحة أن الفريق أسامة عسكر التقى الفريق الركن مهندس عيسى المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى مستشار رئيس دولة الإمارات.. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

عربيا.. نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "وزير الخارجية يبحث سبل احتواء التوتر الفلسطينى - الإسرائيلى" أن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى أمس، اتصالا هاتفيا من جيمس كليفرلى وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

ونقلت عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، القول "إن الاتصال تناول التطورات الخطيرة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية؛ من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.. وحرص سامح شكرى على إطلاع نظيره البريطانى على الجهود التى بذلتها، ولاتزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة فى الأراضى المحتلة وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالى فى عملية السلام.

كما أشار المتحدث إلى وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب - خلال الاتصال - عن قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية فى الأراضى الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفى مقدمتهم مصر؛ من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.

وكتبت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان "إدانة عربية ودولية واسعة لاعتداء إسرائيل على (نابلس) أن عدة دول عربية أدانت قصق الطيران الإسرائيلى لموعين للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 102 شخص.

وفى السياق، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن سفير فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، القول:"إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة؛ لبحث التحرك العربى والدولى لمواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم على مدينة (نابلس) وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.