نشاط السيسى فى أسبوع.. اتصال مع رئيس أوكرانيا وتوجيه بدعم سوريا

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أعقب ذلك اجتماع منفصل للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهاً بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التى تدخل فى صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم فى ضبط الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السورى الشقيق فى مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023، وصلت صباح الإثنين الماضى، إلى ميناء اللاذقية السورى سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامناً مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها فى هذه المحنة الإنسانية الأليمة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بقصر الاتحادية الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وقد صدر عن الزيارة بيان مشترك، أوضح أنه تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات، حيث أكّد الرئيسان توافر الرغبة المشتركة لتطوير التعاون على كافة المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية.

وشدّد الجانبان على أنّ تنفيذ الاتفاقات التى تمّ التوصل إليها خلال تلك الزيارة الرسمية التى يقوم بها السيد الرئيس شوكت ميرضياييف، وكذلك التى تم التوصل إليها خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أوزبكستان فى عام 2018، سيضع أساساً متيناً لتوسيع أطر التعاون فى جميع المجالات.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية، بما فى ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومنظمة شنغهاى للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا (سيكا)، وغيرها من المحافل الدولية والإقليمية، وأكّدا أهمية الحفاظ على استمرار الدعم المتبادل والتعاون الوثيق فى المحافل الدولية والإقليمية فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع سامح شكرى وزير الخارجية ـ الثلاثاء الماضى ـ وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقى، والتى اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجارى بأديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقاً مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصةً ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقى وحالة السلم والأمن فى إفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية فى الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، فضلاً عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذى أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقى الموحد فى هذا الإطار.

كما شاركت مصر فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ "CAHOSCC"، والذى شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر فى استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الخميس ـ اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى"، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكرانى على آخر المجريات على الصعيدين الميدانى والإنسانى فى أوكرانيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لجميع المساعى الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمى للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهاً إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة فى هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكرانى منوهاً إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق أيضاً إلى قضية الأمن الغذائى، فى ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصةً فى إفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب، وأكد الرئيس الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكرانى عارضاً جهود بلاده فى هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائى العالمى.