أمامنا الكثير من العمل.. تصريحات السيسى خلال تفقد اصطفاف معدات تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسى، خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورجال الاعمال وكبار رجال الدولة وأبناء سيناء.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالى سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وأضاف الرئيس أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالى 60 ألف كيلو متر مربع وهى تعادل المساحة التى يعيش عليها سكان مصر.

وأشار إلى أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعا، لافتا إلى أن عملية التنمية فى سيناء شهدت تحديات وصعوبات.

وأوضح الرئيس أن تكلفة التنمية فى سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، منبها بأن التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا شرعنا فى تنفيذها خلال الوقت الحالى.

كما أشار السيسى إلى أن محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر، مشددا فى هذا الإطار على أهمية الوعى الذى بدونه لم يكن فى استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذى لم نكن سببا فيه.

وأضاف الرئيس : "إن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نوجه الشكر إلى أهالى سيناء بالكلام فقط بل بالاهتمام والعمل وأننا لم نرض بما كان سائدا من قبل، مشددا على أن تضحيات أهالى سيناء محل اعتبار وتقدير.

وتابع السيسى: الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءا غاليا من أرضنا، منبها بأن حجم الشائعات التى تواجه مصر غير طبيعى.

ووجه الرئيس السيسى الشكر مجددا لأهالى سيناء، قائلا: "نحن جميعا مصريون وهذه بلدنا وأرضنا ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها".

ووجه الرئيس السيسى الشكر للشركات التى شاركت فى تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال: "إن الإرهاب كان يعيق الحياة وليس التنمية فقط"، مضيفا: "عندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة".

وتابع: "أنه على مدى السنين الماضية لم تتم تنمية كبيرة فى سيناء؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية فى مساحتها البالغة 60 ألف كيلو متر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جدا، مما أعاق التنمية فيها خلال تلك الفترة".

وتابع الرئيس السيسى: "أنا أردد ذلك حتى يتشكل الفهم الوعى لدى المواطنين الذين يستمعون إلينا"، متسائلا: هل الحرب على الإرهاب انتهت؟.. وأجاب "إنه حتى الآن هناك حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات التى تستهدف الدولة غير طبيعى، وكان آخرها ما تردد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حول "بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار".

وأكد الرئيس السيسى أنه لولا الوعى المتواجد لدى كافة قطاعات الشعب، لما كان فى استطاعتنا تحمل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة التى تمر بها البلاد منذ أكثر من عام.

ووجه الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المشاركة فى تنفيذ المشروعات فى سيناء، قائلا: "لديكم الخبرات والاتصالات لزيادة حجم الصناعة المحلية".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن خطة مصر فى المياه، تتضمن توفيرها فى المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط من خلال محطات تحلية المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات.

وأكد السيسى، أنه عقب التضحية التى قدمها أهالى سيناء خلال الفترة الماضية لن يكون الرد بكلمة "شكرا" فقط، بل سيكون من خلال الاهتمام والعمل، وأن من سيقوم بذلك هم أهالى سيناء سواء شركات أو أفراد بالإضافة إلى شركات أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وأضاف الرئيس: "خلال الفترة المقبلة نحن بحاجة منكم ومن كل الشركات الموجودة فى سيناء أن تعمل معنا"، موجها فى الوقت نفسه الشكر لأهالى سيناء والأسر التى قدمت أبناءها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التى شهدتها سيناء"، قائلا "إن ذلك كان ثمن القضاء على آفة الإرهاب التى كانت تهدف إلى إفقاد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا"، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الشرطة لا تستطيع التحرك وكذا الجيش وأجهزة الدولة، والتى لم تتمكن من تنفيذ خطط من أجل توفير تعليم جيد أو صحة أو استثمارات.

وأضاف السيسى: "خلال الفترة القادمة سنتحرك بخطة كبيرة، ونحن بحاجة إلى جهودكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهالينا فى سيناء أن الدولة المصرية تعمل بهمة لأنه ليس هناك عذر لنا أو لهم، وليس هناك عذر فى ألا تتواجد الشرطة وأجهزة الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الإعاقة التى كانت موجودة سابقا نتيجة الإرهاب والعمليات- والتى كان من أحد نتائجها نقل مقر المحكمة إلى الإسماعيلية- قد انتهت".

وأضاف الرئيس: "نحن شعب واحد، ومصريون وهذه بلدنا وأرضنا نهتم بها ونموت فداء لها".

ودعا السيسى المشاركين فى حفل تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء، بالوقوف دقيقة حداد لأرواح الشهداء.

وقال الرئيس: "اسمحوا قبل ما نقعد.. فى يوم زى ده.. يوم عظيم.. نقف دقيقة حداد وأيضا تقدير واحترام لأرواح الشهداء.. كل الشهداء.. شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء من أبناء سيناء.. كل اللى ضحوا من أجل أن ننقف النهاردة الوقفة دى علشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللى كادت تفقد مننا.. اسمحوا أننا نقف دقيقة".

وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واليقظة التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهل سيناء، وأضاف السيسى: "إن الدولة حريصة على تحقيق الأمن والأمان فى سيناء وذلك بالتعاون مع أبناء سيناء، يجب أن نظل منتبهين ومتذكرين للأحداث المؤلمة التى شهدناها خلال السنوات العشر الماضية لتجنب تكرارها.. لا تطمئنوا ولا يغمض لكم جفن حتى لا يتكرر ما حدث".

وأكد الرئيس أن التواصل بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالى وشيوخ سيناء ثقافة يجب أن تستمر.

وأوضح السيسى أن الأولوية فى مشروعات الإعمار فى سيناء يجب أن تكون لشركات أبناء سيناء لأنها عملت معنا فى ظروف صعبة للغاية رغم أن معدلات التنفيذ لم تكن سريعة، داعيا إلى تعويض كل ما فقدناه من خلال الإعمار خلال فترة زمنية وجيزة.

وتابع السيسى : أن هذا التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا، معربا عن أمله فى أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء ومصر، مشيرا إلى أن هناك أراضى زراعية سوف تدخل الإنتاج الفعلى فى سيناء بحلول نهاية العام الجارى.

وأكد الرئيس السيسى، أهمية تطهير أراضى سيناء من العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين وذلك قبل البدء فى تنفيذ خطة التنمية وذلك حفاظا على كافة الأرواح.

وقال الرئيس إن الهدف من ميناء العريش وتوسعته أن يكون لدينا ميناء عالمى فى هذا المكان ووضع ذلك الميناء على خريطة موانئ مصر على ساحل البحر المتوسط.

وأشار السيسى إلى أن ما يتم من تطوير لا يقتصر فقط على العام الجارى أو العام المقبل بل يمتد على مدى حوالى 25 عاما من التطوير والتنمية فى سيناء.

ووجه الرئيس الشكر للشركات العاملة فى تنمية سيناء، وطالبهم بالحذر والانتباه لسلامة وأمان العاملين، مؤكدا أن الحذر والحرص يجب أن يستمر من جانب كافة الأجهزة "فلا يجب أن يغمض عين أو جفن".

وقال السيسى: "لا نريد نسيان الأيام المؤلمة التى مرت علينا.. ولكن المهم أن نتذكر لكى ننتبه أكثر حتى لا تتكرر تلك الأحداث المؤلمة مرة أخرى فى سيناء أو فى أى مكان أخر فى مصر".

وأضاف السيسى أن التواصل بين القوات المسلحة والمواطنين وأهالينا وشيوخ القبائل فى سيناء وأيضا فى المنطقة الغربية والجنوبية "ثقافة" يجب التمسك بها وتنفيذها على أعلى مستوى.

وأعرب الرئيس عن شكره لأهالى سيناء على كل ما بذلوه من جهود لتنمية وإعمار سيناء، متمنيا لهم التوفيق، قائلا: "أمامنا أعمال كثيرة أخرى تنتظرنا".