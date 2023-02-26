شبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، شبورة مائية ونشاط للرياح، غدا وبعد غد، مشيرة إلى وجود أتربة عالقة فى الهواء نهار الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح يوم الخميس، منوهة بانخفاض تدريجيى فى الحرارى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.