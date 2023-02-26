لماذا كانت التنمية في سيناء حتمية الفترة الماضية؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 03:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «مصر كلها في السكان متجمعين على 60 ألف كيلو متر تقريبا، لكن سيناء لوحدها 60 ألف».

وأضاف: «على مدى سنين متعملش تنمية فيها لأن حجم التكلفة علشان تعمل بنية أساسية طرق ومحطات كهرباء وغيره، تكلفته عالية جدا ودا اللي أعاق التنمية الفترة اللي فاتت».

وأوضح: «اللي اتعمل في سينا كان ممكن نأجله اتكلفنا نحو ٥٠ إلى ٦٠ مليار دولار ، ولو كنا هنبدأ دلوقتي تنمية سيناء كانت التكلفة هتكون أضعاف، اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني»