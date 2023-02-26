«الخارجية» تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبو قير للأسمدة

جدة - نرمين السيد - رافق السفير حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين فى القاهرة، فى زيارة عمل إلى مصنع أبو قير للأسمدة يوم 26 فبراير 2023، فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية لاطلاع دول أمريكا اللاتينية على التطورات المتلاحقة التى يشهدها قطاع الصناعة فى مصر، وكذلك خطة مصر الطموحة لتلبية احتياجات مختلف الدول من الأسمدة بهدف دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى العالمى.





واستقبل المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، وفد دول أمريكا اللاتينية، واستعرض إمكانات الشركة فى تصنيع وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والطبيعية والأزوتية والمركبة إلى الأسواق العالمية. كما تناول جهود الشركة فى تنفيذ برنامج التجديد الشامل لمصانعها، والتى تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلى لمعظم المعدات المستخدمة، فضلا عن خطط الشركة نحو التحول الرقمى وتعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية، بالإضافة إلى تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 175 طن سنويا. من جانبه، استعرض مساعد وزير الخارجية، جهود الدولة فى تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلى فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع فى تلك الصناعات، لما فى ذلك من عائد كبير على الاقتصاد الوطنى، وأيضا لتلبية احتياجات الأسواق العالمية فى ضوء شح الإنتاج نظرا للتوترات الدولية الراهنة. وتم أيضا خلال الزيارة تناول أحدث مؤشرات الصادرات المصرية من الأسمدة والتى ارتفعت بنسبة 42% خلال عام 2022، لتبلغ 3.38 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال 2021، وكذا خطة المجلس التصديرى للأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسيير بعثات تجارية إلى أمريكا اللاتينية لبحث سبل تلبية احتياجات أسواق تلك الدول من الأسمدة المصرية.

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