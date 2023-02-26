الشيخ إبراهيم العرجاني: مرسي مطروح ستشهد تنمية مماثلة لما يحدث فى سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 04:31 مساءً - قال الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مصر سيناء، إن اليوم عيد بالنسبة لأبناء سيناء، خاصة بعدما لمسوا أن العمل أفعال وليس أقوال، متابعا: "السيد الرئيس أعطي إشارة البدء لتنمية شاملة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب الأسود.. وبدء العمل في الطرق والكهرباء وتوسعة ميناء العريش ومطار العريش واستصلاح 650 ألف فدان".

وأضاف العرجانى خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "الحمد لله الأمور في سيناء تشهد تنمية شاملة.. سيناء شهدت تنفيذ طرق ومحطات كهرباء وتأسيس شركات لأبناء سيناء والعمل في الشركات وفيه استصلاح أراضي"، متابعا: "المرحلة الجاية هتكون شاملة وقوية بعد التخلص من الإرهاب الأسود.. وأسر الشهداء أول من يستفيدوا من التنمية الشاملة في سيناء".

وتابع: "بصراحة على مر العصور.. المواطن السيناوي لم يجد رئيس يهتم به مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ومش المواطن السيناوي بس.. المحافظات الحدودية عامة.. وبعد تطوير سيناء.. سوف تكون التنمية في مطروح والسلوم.. هناك مشروعات ستنفذ مع تنمية سيناء.. هيكون خط متوازي".

وأكمل: "ميناء العريش سوف يساهم في تصدير الخامات والمواد الخام من العريش وهناك أوزان تتخطي 50 ألف طن.. ميناء العريش هيبقي على الخريطة.. وده ميناء عالمي ومش محلي وده في حد ذاته تنمية.. ميناء العريش هتكون ميناء دولية تتحمل المراكب الكبيرة.. ومع التوسيع سوف تتحمل أوزان 50 ألف طن.. وبالتالي هتكون ميناء دولية.. الوضع اتغير 180 درجة.. وتم تطوير شبكة الطرق وانا بكلمك من سيناء.. وشهدنا توسيع طرق.. الحمد لله الحمد لله.. وانا عارف على الأرض.. الأمور تتغير بطريقة سريعة.