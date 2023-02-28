عرض جهود مصر فى القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بمؤتمر دولى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا (ACCEL Africa)، والذى تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وبمشاركة الوفد الوطنى المكون من ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى ونقابة صغار المزارعين، فضلا عن مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الإنمائى بالقاهرة GIZ، بحضور مروة صلاح مديرة مشروع ACCEL Africa بمصر، ومنى السيد استشارى المشروع، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل.

وشارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية سينثيا سامويل اولونجوون نائب مدير منظمة العمل الدولية والمدير الإقليمى لإفريقيا، والسفيرة بيفييت داوود من وزارة الشؤوون الخارجية بهولندا، وممثل عن حكومة ساحل العاج وممثل عن اصحاب الأعمال بدولة أوغندا وممثل عن الكونجرس التجارى للنقابات بدولة مالى.

وجاء فى بيان اليوم الثلاثاء أن المؤتمر جرى خلاله استعراض التجربة الناجحة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال من خلال إظهار الجهود المبذولة لتحسين جودة التدريب داخل نظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، كما تم عرض عدد من الممارسات الجيدة فى الدول الافريقية المشاركة والتى ضمت دول "ساحل العاج ونيجيريا ومالى ومالاوى وأوغندا"، وعدد من الممارسات الدولية بمشاركة الاتحاد الإفريقى ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بقضايا مكافحة عمل الأطفال.

وخلال أعمال الجلسة الختامية للمشروع قامت رشا عبدالباسط، باستعراض جهود الحكومة المصرية، ووزارة القوى العاملة فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الاسرة 2018 -2025، وطالبت بتشكيل لجنة توجيهية اقليمية للمشروع تعقد اجتماعاتها بشكل دورى لتبادل الخبرات وتنفيذ الشراكات بين الدول الاعضاء، بالإضافة إلى أهمية السعى الجاد لتنفيذ مرحلة ثانية من مشروع ACCEL Africa فى مصر لدعم الجهود الوطنية فى مكافحة ظاهرة اسوأ أشكال عمل الأطفال ولمواجهة التحديات وضمان استدامة المكتسبات التى تم تحقيقها، وذلك فى إطار تنفيذ الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعلان ديربان، وخطة العمل الأفريقية العشرية بشأن القضاء على عمل الأطفال والعمل القسرى والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة (2020-2030).