تعزيز الشراكة الاستراتيجية.. السيسى يرحب برئيس وزراء المجر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين مصر والمجر، فضلا عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.



وقام الزعيمان بعد انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذى يمثل إطارا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين، بما يعكس مدى وعمق التميز الذى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.

ثم شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والمجر فى قطاعات التعليم، والتدريب فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية للأعوام 2023/2026، وبرنامج المنح الدراسية المجرية "ستيبنديوم" للأعوام 2023/2026.

وعقد الزعيمان بعد ذلك مؤتمرا صحفيا مشتركا.