محافظ الإسكندرية يوجه بتحقيق السيولة المرورية عقب انتهاء المرافق من أعمالها

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.





وأكد الشريف - فى بيان اليوم الثلاثاء - ضرورة الإسراع فى أعمال إعادة الشئ لأصله بالمناطق الأشد احتياجًا والتى تكررت منها شكاوى المواطنين، منوهًا بأنه استجابة لمطالب أهالى أحياء منتزه أول وثان ووسط وشرق والعجمى، تم خلال الشهر الماضى إعادة الشيء لأصله بـ15 شارعُا، مكلفًا مديرية الطرق بإعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله فى الشوارع.

من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بـ3 شوارع بحى منتزه أول وهى "شارع البصل بالفلكى، وشارع جلال حمادة من خالد بن الوليد وشارع أرض نوفل من أديب معقد".

وأضاف أنه تم إعادة الشئ لأصله بـ4 شوارع بحى منتزه ثان "شارع الكوبانية، وشارع النبوى المهندس، وشارع 30 من النبوى المهندس، وشارع مدرسة حسين طه بمساكن ضباط طوسون".