وأكد الشريف - فى بيان اليوم الثلاثاء - ضرورة الإسراع فى أعمال إعادة الشئ لأصله بالمناطق الأشد احتياجًا والتى تكررت منها شكاوى المواطنين، منوهًا بأنه استجابة لمطالب أهالى أحياء منتزه أول وثان ووسط وشرق والعجمى، تم خلال الشهر الماضى إعادة الشيء لأصله بـ15 شارعُا، مكلفًا مديرية الطرق بإعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله فى الشوارع.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بـ3 شوارع بحى منتزه أول وهى "شارع البصل بالفلكى، وشارع جلال حمادة من خالد بن الوليد وشارع أرض نوفل من أديب معقد".
وأضاف أنه تم إعادة الشئ لأصله بـ4 شوارع بحى منتزه ثان "شارع الكوبانية، وشارع النبوى المهندس، وشارع 30 من النبوى المهندس، وشارع مدرسة حسين طه بمساكن ضباط طوسون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يوجه بتحقيق السيولة المرورية عقب انتهاء المرافق من أعمالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.