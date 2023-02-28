متحدث الصحة: فحص 8 آلاف من المقبلين على الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:26 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ 8 آلاف و15 شابًا وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» خلال أول 3 أيام من انطلاقها أول أمس الأحد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان "في حالة وجود ما يستلزم إصدار الشهادة الطبية الجديدة للمقبلين على الزواج في فترة قليلة فيمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 وسيتم التواصل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، علمًا بأنه يتم تسليم الشهادة الصحية المدون بها نتائج الفحوصات للمقبلين على الزواج في الأحوال العادية بحد أقصى 14 يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات".

ونوه عبدالغفار بأن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية والتي تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ 59 ألف و690 منتفعة من خلال 689 قافلة صحة انجابية، و2018 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، لاستهداف المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض في 280مستشفى حكومي تابعين لوزارتي الصحة والسكان والتعليم الجامعي بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، مُضيفا أنه بدأ تطبيق البرنامج بعدد من المستشفيات الخاصة كتجربة استرشادية بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.