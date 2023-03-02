رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه لزيادة عدد الكليات والجامعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات فى محافظة المنيا.

وأضاف مدبولى أن الدولة تنفذ عددا من المشروعات الكبرى بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن المنيا لديها نماذج مضيئة من أبناء المنيا فى مختلف المجالات، ودائما الدولة تسعى لتحسين معيشة المواطن ، وركزنا على بناء الإنسان من خلال جودة التعليم ونوعيته.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه لزيادة عدد الكليات والجامعات.