زيادة الحد الأدنى للأجور.. نص كلمة الرئيس السيسى فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى على النحو التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

أهلنا الكرام من أبناء محافظة المنيا، الشعب المصرى العظيم، السيدات والسادة الحضور الكريم..

أبدأ كلمتى إليكم اليوم بتحية واجبة إلى أهل صعيد مصر الكرام بصفة خاصة وإلى كل الشعب المصرى بصفة عامة، ذلك الشعب الذى يسطر كل يوم ما يدلل على عظمته وأصالته الممتدة بامتداد تاريخ أمتنا العظيم، الأمة المصرية التى صنعت الحضارة وكتبت التاريخ وتسعى بدأب فى الحاضر لصياغة المستقبل.

وإنه ليوم جميل أن أتواجد بينكم فى صعيد مصر الطيب، وكم كانت سعادتى وفخرى، حين شاهدت كيف صنعت أيادى المصريين الإنجاز، ورسمت جهودهم المخلصة خارطة جديدة للوطن، وتفاؤلى بشباب مصر الذين يصنعون ويزرعون الأمل ويبنون مجدا بلا حدود، وثقتى فى قدراتهم مطلقة، وتلك الإنجازات التى تصنع بعزائم المصريين جميعا، إنما هى دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة، وأؤكد لكم بشكل قاطع أننا ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأناها سويا والتى تزامنت مع إرادتنا الوطنية فى استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته.

شعب مصر العظيم.. السيدات والسادة..

انقضى عاما منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهى الحدث الهام فى حاضرنا، وهى تمثل صراعا اقتصاديا بين الشرق والغرب، وقد انعكست آثار هذه الحرب بقوة على الاقتصاد الدولى، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمى والذى لم يحصل بعد على فترة التعافى من الآثار المماثلة التى تسبب فيها فيروس "كوفيد -19"، ومصر مثلها مثل دول العالم أجمع، قد تأثرت سلبا بتلك الآثار، والتى تسببت فى ارتفاعات قياسية فى أسعار الطاقة والغذاء عالميا وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة منذ العام 2016، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق فى تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ فى احتواء آثار هذه الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير، كما ساهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة فى توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا، وبفضل من الله وبتخطيط قائم على أسس علمية، واجهنا هذه الأزمة - ولا نزال – بخطى واثقة وبأهداف محددة.. كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأقول لكم بكل الصدق، إننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات، وقد تجاوزنا كل تحدى سويا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح، ولم تعيق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب، وأؤكد لكم بأن فى كل أزمة منحة، وبعد كل أزمة مكتسبات.

كما أود أن أعبر لكم بوضوح على أن المواطن المصرى هو نصب عينى، وجودة حياته هى الهدف المحدد الذى لا نحيد عنه، وبقدر شعورى بحجم الضغوط التى يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات، وأتابع عن كثب شواغل الرأى العام المصرى، واستمع لكل الأصوات من هنا وهناك، واستجابة لهذه الأصوات، فإننى أوجه الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.

ثالثا: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023.

رابعا: رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023.

خامسا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

شعب مصر العظيم

إن مصر الوطن الأعظم الذى ننتمى إليه وينتمى إلينا، هو منتهى الأمل، وغاية الحلم وأبناؤه الذين واجهوا التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه، وتجرد أبناؤه اليوم فى حبه، سيكتب بحروف الفخر، ليقرأه الأبناء والأحفاد فى الغد، ومن أجله سنعمل ونعمل، مرددين بقوة وعزيمة، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.