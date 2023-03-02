وزير الطيران المدنى يشهد مراسم تسليم أولى طائرات مصر للطيران من طراز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 03:29 مساءً - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مراسم احتفال الشركة الوطنية "مصر للطيران" باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من مطار هامبورج بألمانيا لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التي تضم هذه الطراز إلى أسطولها. حضر مراسم الإحتفال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة الدولى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و ميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط،،و لفيف من قيادات الطيران المدني وممثلي السفارات البريطانية والألمانية والفرنسية وممثلى شركتى إيرباص وبعض من الشخصيات الهامة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة .

تتميز الطائرة الجديدة " A321 neo "والتى تعد الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص والتى تتميز بمقصورة ذات تصميم واسع، يتكون من فئتين ، وهما درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً، بالإضافة الى أن هذه الطائرة تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 25% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة.

وفى بداية الاحتفال رحب الفريق محمد عباس بالحضور معرباً عن سعادته بإنضمام أولي طائرات مصرللطيران في صفقتها الجديدة من طراز ايرباص A321 NEO لأسطولها الجوى والتى تضم عدد 6 طائرات أخرى ستصل تباعا حتى نهاية عام 2023..مشيرًا إلى التعاون المثمر والجهود المشتركة والفعالة مع شركة إيرباص كأحد شركاء صناعة النقل الجوي موضحًا أن العلاقة بين الشركتين ترجع إلي مطلع الثمانينات في أول صفقة لشراء 8 طائرات آيرباص (A300-B4) ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة وتواصلت علي مدي أكثر من أربعين عاماً، وأصبحت طائرات الإيرباص مكون أساسي في تحديث أسطول الشركة الوطنية.

وخلال كلمته وجه وزير الطيران رسالة شكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على دعمها لقطاع الطيران خلال الفترة السابقة،، قائلا أننا نعاهد الدولة المصرية على تكثيف مجهوداتنا من أجل تحقيق رؤية أفضل نحو مستقبل مشرق..وسيظل اسم مصر للطيران محلقا في سماء العالم رافعا اسم مصر في العلا ، موجها الشكر لجميع الوزارات المعنية على تدعيم الشركات المصرية وبخاصة ما تقدمه وزارة البترول من تدعيم و تنسيق فعال مع وزارة الطيران خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران عن تطوير أسطول الشركة ليصبح واحداً من أحدث الطرازات الجوية وكذلك تطوير خدماتنا لتتجاوز توقعات عملائنا .. لافتا بأننا نفخر بكوننا أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM، حيث تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الإختيار المثالى لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصرللطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

وأكد أن مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،، قائلا أننا فخورين بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي، وهذا التعاون المثمر بدأ منذ عام ١٩٨٢ ،بثماني طائرات من طراز A300-B4 تلاها إنضمام العديد من الطرازات مثل A220 و A320و A321 وA330 ، كما أمتد التعاون ليشمل مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها.

ومن جانبه أشار رئيس شركة إيرباص بأفريقيا والشرق الأوسط فى كلمته اٍلى أن شركة إيرباص تفتخر بنجاحها في بناء علاقات طويلة مع شركاء النجاح مصر للطيران والتى تمتد إلى أكثر من 40 عاماً،، منذ تسليمها أولى طائراتنا من طراز A300 معربا ً عن سعادته بتسليم مصر للطيران أول طائرة من طراز A321 neo.

وفى ختام كلمته قدم ميكائيل هوارى الشكر لوزير الطيران المدنى ورئيس شركة مصر للطيران وجميع العاملين بالشركة على ثقتهم وتعاونهم المستمر و التطلع للمضي قدماً بهذه الشراكة الراسخة والمثمرة بين شركتينا.

وفي نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع التذكارية بين وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران وشركة إيرباص توطيدا للعلاقات المتميزة بين شركتي مصر للطيران وإيرباص العالمية.