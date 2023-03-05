بدء امتحانات شهر مارس لسنوات النقل اليوم

جدة - نرمين السيد - وبدوره، أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهرى مارس وأبريل خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالي، مؤكدا عقد اختبارات شهرى مارس وأبريل فى جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوى منها.
وأعلنت كل مدرسة، مواعيد الامتحان الخاصة بها، وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية بتوفير احتياجات المدارس من الورق اللازم لطباعة امتحانات شهر مارس لسنوات النقل.
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