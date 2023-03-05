ترامب في تصريحات قوية : استطيع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة حال عودتي لرئاسة أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:30 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قدرته على إنهاء الأزمة الأوكرانية، خلال 24 ساعة فقط، وذلك خلال حديثه أمام المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، والمقررة فى فى عام 2024.

واعتبر ترامب أن فوزه يبدو ضرورة ملحة، مؤكدا حاجة واشنطن إلى رئيس يمكنه القيام بذلك، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل الخطة التي صاغها لتحقيق هذا الهدف.

وقال ترامب: "لن أخبركم عن الخطة، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على حل النزاع في أوكرانيا".

وشدد على أن الحرب الحالية، والتي دخلت عامها الثاني منذ عدة أيام، لم تكن لتحدث حال وجوده فى البيت الأبيض، مؤكدا أن تلك الأوضاع لابد أن تنتهي خلال يوم واحد فقط.