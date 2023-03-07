الهجرة: لا نتدخل فى رواتب وحسابات المصريين بالخارج.. وتحويلاتهم ملك لهم

جدة - نرمين السيد - وشددت وزيرة الهجرة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التى هى ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.

وتابعت سها جندى، بأن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التى تصب فى مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم فى مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.