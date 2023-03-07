التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق قطارا جديدا للخير

جدة - نرمين السيد - ولم يعلن التحالف الوطنى، عن وجهة القطار الجديد، معقبا: "فيه خير كتير النهاردة ". ويأتى قطار الخير بدعم من مؤسسة أبوالعينين للنشاط الاجتماعى والخيرى والثقافى، وجمعية الأورمان. وتم توقيع ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد فى تمويلها على دعم المجتمع المدنى وهى، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.

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