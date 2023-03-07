وزير التعليم العالى: مصر حريصة على توثيق وتنمية الروابط مع اليونسكو

جدة - نرمين السيد - استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تامارا راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وتطوير المهارات التقنية والمهنية، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على توثيق وتنمية الروابط مع منظمة اليونسكو فى المجالات العلمية، والتربوية، والثقافية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تقوم به منظمة اليونسكو، من خلال مكتبها الإقليمى فى القاهرة، الذى يأتى انعكاسًا لحجم وعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ومنظمة اليونسكو فى كافة المجالات، وتنفيذ العديد من مشروعات التعاون.

وخلال اللقاء وجه أيمن عاشور الدعوة لرئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو والوفد المرافق لها لحضور فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى لعام 2023.

وتناول اللقاء استعراض عدد من مشروعات التعاون فى مجالات إعداد ميثاق وطنى للاستخدام الأخلاقى لتقنيات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى مصر، وكذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين، وإبراز دور الشخصيات التى لها إسهامات فاعلة بالمجتمع.

كما بحث الجانبان إمكانية زيادة عدد الكراسى المخصصة للجامعات المصرية ضمن شبكة اليونسكو للكراسى العلمية، فضلاً عن مناقشة دور التعليم فى تعزيز العمل المُناخى، ونشر الوعى المجتمعى بتداعيات تغير المُناخ، من خلال برنامج عمل اليونسكو "التعليم من أجل التنمية المُستدامة"، فضلًا عن تنظيم عدد من ورش العمل، والمؤتمرات المشتركة؛ لإنتاج المعرفة ومشاركتها، وتقديم الإرشاد والسياسات الداعمة فى هذا المجال.

وخلال اللقاء، أكد أيمن عاشور اهتمام الوزارة بتدويل التعليم العالى، باعتباره أحد أعمدة الخُطة الإستراتيجية للوزارة؛ للوصول بجودة التعليم العالى إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الدولية فى مصر، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أشادت رئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو بالطفرة التى تشهدها مؤسسات التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصرى، مشيرة إلى دور مصر المحورى فى المنطقة العربية وخبراتها فى مجالات العلوم والتربية والثقافة، مؤكدة حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر لشعوب المنطقة، مشيرة إلى إمكانية استفادة مصر من مُبادرة اليونسكو "Campus Africa" التى تهدف إلى إقامة بنية تحتية مُتطورة فى مجال البحث العلمى.

وفى ختام اللقاء، أكد الجانبان ضرورة الاهتمام بجودة التعليم، وتعزيز دور اليونسكو فى مجال ثقافة الحوار، ونشر ثقافة التسامح، فضلا عن ترسيخ مبادئ الأخلاقيات، ومسئولية الإعلام والصحافة فى نشر الأخبار.