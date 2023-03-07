وزيرة التعاون الدولى تناقش تطوير العلاقات المصرية السويدية المشتركة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ديانا جانسى، وزيرة الدولة ونائبة الوزير للتعاون الدولى والتجارة الخارجية بمملكة السويد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنى بأقل البلدان نموا، الذى يعقد فى العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان من الإمكانات إلى الازدهار ، فى الفترة من 5-9 مارس.





ويأتى ذلك بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة، ومن المتوقع أن يعلن فى المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد فى التصدى لتحديات أقل البلدان نموا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، العلاقات القوية بين مصر والسويد، فى ضوء التجربة السويدية فى مختلف مجالات التنمية والمميزات النسبية لا سيما على مستوى إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية والهندسة وتصنيع الآلات والمعدات، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، لافتة إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الجانب السويدى لاسيما من خلال الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين من أجل دفع الشراكات التجارية والاستثمارية قدما والبناء على التقدم المحرز فى العلاقات المشتركة على مدار الفترة الأخيرة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى الإجراءات الوطنية لتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الشركات لاسيما فى المجالات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والكهرباء والسياحة والتنمية الزراعية وإدارة الموارد المائية، من أجل تنفيذ المشروعات الضخمة التى تستهدفها الدولة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيرة فى ذات الوقت إلى ما تقوم به الدولة لتحفيز جهود التحول الأخضر من خلال المشروعات التى تراعى المعايير البيئية والاستدامة والتحول الرقمى فى كافة القطاعات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وناقش اللقاء أهمية تكثيف الآليات التمويلية من خلال مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتعزيز التمويل التنموى الميسر للبلدان النامية، بما يمكنها من تنفيذ خططها الوطنية للتنمية التى تتوائم مع الأهداف العالمية، والتوسع فى جهود التحول الأخضر.

كما استعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى ، ومحاورها الثلاثة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، وسعى مصر من خلال هذا البرنامج للمضى قدما فى جهود التحول الأخضر وتعزيز الاستثمارات الخضراء لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، داعية الجانب السويدى للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل هذه المشروعات لمناقشة الشراكات الممكنة بين الجانبين لاسيما من خلال القطاع الخاص فى تنفيذها.

جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبى، وتتميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة السويد بالتنوع فى العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، وعلى مدار العامين الماضيين شهد السوق المصرى تواجد متزايد من الشركات السويدية لاسيما فى مجالات الإلكترونيات والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، وتنظم العلاقات بين مصر والسويد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى عام 1975 تشرف عليها وزارة التعاون الدولى، إلى جانب منتدى أعمال مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.