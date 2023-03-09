متحدث الصحة: الدولة المصرية تصنع 90% من الأدوية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تصنع 90% من الأدوية حاليا، فضلا عن إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج "السرنجات" ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية.





وقال فى تصريحات تليفزيونية، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن العالم يحتاج حاليا، إلى 2.5 مليون وظيفة فى القطاع الطبى مع حلول عام 2030، مشيرا إلى أن دول العالم لهذا السبب تعمل على اجتذاب الأطباء للعمل بها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه تم تسليم شهادات طبية لـ 40% ممن تقدموا بطلبات فحص الزواج من 18 ألف شخص تقدموا بشهادات الفحص وجاءت نتائجهم الصحية مطمئنة.

ولفت إلى أن معدلات الوفيات بـ فيروس كورونا ضعيفة جدا فى مصر، مشيرا إلى أن هناك إصابات بسيطة مع تغير الأحوال الجوية، فضلا عن تراخى المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.