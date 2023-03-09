جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الغرفة التجارية بأسوان برئاسة محمد أبو القاسم، مع سفير دولة سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة فى المحافظة، خاصة فى ظل قرار الرئيس السيسى بإعلان أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك بحضور حسام الدين مصطفى سكرتير عام الغرفة، وممدوح محمد سيد الأمين العام للغرفة، وأحمد محمد صفوت ومحمد طه العيسوى، منسقى العلاقات الدولية والإفريقية بالغرفة.
ومن جهته أكد سفير سيراليون سعى بلاده إلى إيجاد تعاون متبادل مع مصر فى العديد من المجالات، والتى ستكون لها الأولوية والأفضلية فى ظل العمق التاريخى والثقافى بين الدولتين.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العمق التاريخى والثقافى بين مصر وسيراليون وكذلك المسار الصاعد من إنجازات الرئيس السيسى، داخل محافظة أسوان والمتمثلة فى تطوير البنية اللوجستية بمصر من موانئ ومطارات وطرق ومعابر برية لتنمية وتطوير سبل التصدير إلى جميع دول القارة الإفريقية وجذب الاستثمارات الناجحة لأسوان، فى ظل استغلال الثروات المتنوعة بأسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير سيراليون يثمن جهود الرئيس فى تنمية العلاقات الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.