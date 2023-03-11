السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات لتناسب شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 02:23 مساءً - بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرا علي جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم إبتداءً من يوم الخميس 23/3/2023 مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم

وقد وجه رئيس هيئة السكك الحديدية بالتواجد التام والمستمرلقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وكذلك التأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً ونظافة العربات ودورات المياة قبل خروجها من الورش وبيانها كالتالي :

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية:

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الاسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الاسكندرية الساعة 21:40

- قيام قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35

- قيام قطار 906 VIP الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05

- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30

- قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15

ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20

- قيام قطار 65ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45

كما تقرر ايقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الاسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد .

وكل عام والشعب المصري بكل خير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .