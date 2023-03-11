وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 02:23 مساءً - *اللواء هشام آمنة : معدلات تنفيذ مشروعات " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولى تخطت 70 % .. والانتهاء من 100 مجمع خدمات حكومية بنسبة 100 %*

*الدكتور محمد هاني : تنفيذ 1616 مشروع بمركز ببا وناصر وجولات تفقدية ومتابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالى قرى بنى سويف*

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية سدس التابعة لمركز ببا وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقدا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس" إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير ، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، حيث تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على الطريق الدائري ، حيث تبلغ مساحة السوق 850 متر، لخدمة أهالي القرية وتوابعها.

كما تضمنت الجولة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%،وتبلغ مساحته 560 متر ، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،وحدة محلية ،مكتب تموين،شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان ، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى،لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

وأكد اللواء هشام آمنة أن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع قرى ومحافظات المرحلة الأولى من المبادرة تخطت 70 % ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد إلا أن مشروعات "حياة كريمة " مستمرة في العمل على أرض القرى المستهدفة والكثير من المشروعات ستدخل الخدمة تباعاً خلال الفترة المقبلة لتشغيلها أمام أهالينا في قرى الريف المصرى .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من حوالى 100 مجمع خدمات حكومية بنسبة 100 % وجارى البدء في تشغيلها واستقبال المواطنين بها للحصول على الخدمات ، ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بالتشغيل التجريبى لكافة المنشآت التي يتم استلامها للتأكد من جاهزيتها تمهيداً لافتتاحها رسمياً والتغلب على أي مشكلات خلال عمليات التشغيل التجريبى ، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاربت على الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المنتقلة لمجمعات الخدمات الحكومية ومن المتوقع قبل نهاية العام المالى الحالي الإنتهاء من باقى الأعداد .

وأشار اللواء هشام آمنة الي حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " وجولاته المستمرة في محافظات الجمهورية والتى كان آخرها محافظة المنيا لمتابعة المشروعات علي أرض الواقع ، لافتاً الي متابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ للمبادرة واجتماعاته المستمرة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ المشروعات بما يساهم في الانتهاء منها في التوقيتات المحددة .

ومن جانبه قال محافظ بنى سويف أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تستهدف فى مرحلتها الأولى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، وتتضمن المشروعات المنفذة بالمركزين والتي تبلغ 1616 مشروع عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية.

وأشار الدكتور محمد هانى غنيم إلى جولاته التفقدية الأسبوعية على القرى المستهدفة في مركزي ببا وناصر لمتابعة سير تنفيذ المشروعات بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالى قرى بنى سويف خاصة فيما يخص المجمعات الحكومية الخدمية وتقديم الخدمات بطريقة حديثة ومميكنة لتوفير الوقت والمجهود أمام المواطنين المستفيدين من المجمعات.