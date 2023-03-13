عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بعلاج شاب يعانى من التهابات الحبل الشوكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 07:31 مساءً - قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب للحالة الشاب ياسر يعانى من مرض شلل رباعى ويوجه بعلاجه.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقرير مفصلا عن الشاب ياسر ومعاناته من مرض شلل رباعى.

وقال أحد أقارب الشاب ياسر : "اللى حصل له كان دور برد عادى وراح للدكتور اخد علاج، وأثناء المحلول الوريدى رجلة نملت، وفقد كل وظائفة الحيوية.. فيه دكاتره محترمين جاب جهاز يساعد مرضى الشلل الرباعة يساعدهم على الحركة، وعايز إقامة كاملة بس التكلفة مشكله لينا".

وقالت والدته: "ليه 5 سنين مصاب، وولما بشوفه مضايق بزعل قوى، وزعلانة وبقول الحمد لله على اللى جابوا ربنا.. وونفسى يرجع له احساس إنه يساعد نفسه".

وقال الشاب ياسر: "كنت سليم قبل ما اتعب وقاعد نايم ع السرير ونفسى ارجع تانى.. ومن خمس سنين حصلى ده ونفسيتى ادمرت.. وعندى مشاكل فى البول والإخراج".