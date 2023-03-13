جلسة مباحثات موسعة بين مدبولى ورئيسة وزراء الدنمارك (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر المباحثات من الجانب المصرى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير محمد كريم شريف، سفير مصر لدى الدنمارك.

فيما شارك فى المباحثات من الجانب الدنماركى، لينا مانديل فينيسيل، كبير مستشارى السياسة الخارجية، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى مصر، وعدد من المسؤولين.

وفى مستهل المباحثات، رحب رئيس الوزراء بميتا فريدريكسن والوفد المرافق لها، قائلا: " نتطلع إلى تعزيز ملفات التعاون لتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية المشتركة".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الزيارة تأتى تزامنا مع الاحتفال خلال العام الجارى بمرور 65 عاما على بدء التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، مشيرا إلى أن العقود الماضية شهدت علاقات ودية تتسم بالاحترام المتبادل والتقدير بين مصر والدنمارك، وهو ما نتطلع للبناء عليه لتكثيف التعاون الثنائى على عدد من المسارات الواعدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولى أهمية تعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادى، لا سيما فى مجال تحول الطاقة، موضحا أن توسيع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعد على قمة أولويات عمل الحكومة، ويمكن تعزيز التعاون فى هذا المجال مع الجانب الدنماركى، كما يمكن أن يمتد هذا التعاون أيضا إلى مجالات استراتيجية مثل الأدوية.

وأثنى رئيس الوزراء، على التعاون القائم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجانب الدنماركى فى مجال تحسين كفاءة الطاقة، حيث تم تمديد اتفاق الشراكة القطاعية مع وزارتى الكهرباء والطاقة والتعاون الدولى حتى عام 2025، بما يعزز توجه البلدين نحو إنتاج الطاقة النظيفة، وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفى هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء بصفة خاصة بالاستثمارات القائمة لشركة "ميرسك" فى مجالات النقل، ومشروع تحويل محطة الحاويات فى شرق بورسعيد لمحطة محورية عالمية عبر ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الدنماركى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية فى مجالات النقل البحرى ومشاريع تزويد السفن بالوقود الأخضر.

وخلال المباحثات، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن سعادتها بزيارة مصر، مشيدة بالمحادثات المثمرة التى أجرتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول مجالات التعاون الثنائى، والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت أن هناك العديد من ملفات التعاون الثنائى بين مصر والدنمارك، كما يشمل ذلك جهود تنمية العلاقات الأفريقية الأوروبية.

وأعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى التعامل مع مجموعة من التحديات فى دولة يزيد تعدادها عن 100 مليون نسمة، وتبذل جهودا حثيثة من أجل تحقيق التنمية وتأمين إمدادات الغذاء والطاقة، وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة التضخم والتغير المناخى ومكافحة الإرهاب.

وأضافت فريدريكسن : "أود أن أعرب عن تقديرى للجهود التى يبذلها الرئيس السيسى والحكومة فى هذه المهمة الشاقة".

كما أشادت فى هذا السياق بنجاح الدولة المصرية فى تحقيق معدلات بطالة منخفضة نسبيا رغم كل التحديات القائمة.

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك، تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها ملف الطاقة، والنقل البحرى، واللوجستيات، وغيرها من المجالات الواعدة.

وفيما يخص الجهود التى تبذلها مصر فى الساحة الدولية، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن تقديرها للدور الذى تقوم به مصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى والدولى، وكذا جهود إحلال السلام والاستقرار فى القارة الأفريقية.