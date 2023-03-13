أمطار غزيرة فى محافظة الشرقية وتوجيهات برفع درجة الاستعداد

جاء ذلك تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى المستمر، وتكثيف أعمال شفط كسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين، كما أعطى تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح أية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.
وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوبة ببرق ورعد حفاظا على حياتهم.
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