الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار خفيفة

جدة - نرمين السيد - كما كشفت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناه يصاحبها سقوط متفاوتة الشدة.
أما عن القاهرة الكبرى فهى على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة مع تقدم الوقت.
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