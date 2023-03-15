محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية فى معرض "أهلا رمضان"، بجوار دوار دوران الـ 47، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% الى 30 % بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجاريه، ويضم المعرض 40 جناح للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار.





ويضم أنواع السلع الغذائية كافة، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم والاسماك، بأسعار مخفضة، بحضور المهندس حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

واطمأن المحافظ على توفير المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى، كما وجه العارضين بالمزيد من التخفيضات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه جرى افتتاح 13 معرضًا بمدن ومراكز المحافظة: " كفر الشيخ، سيدى سالم، سيدى غازى، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا" إضافة لماركت المنطقة الشمالية بلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجارٍ افتتاح المعارض فى كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجَّه "نور الدين"، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجَّه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحهها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.