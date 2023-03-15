مدبولى يستعرض ملامح الخطة الاستثمارية «2023 - 2024»

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام فى إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة المدى: 2022- 2023 – 2025-2026، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات، وموضحة أنها ترتكز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمى، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.

كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم فى مجال التعليم التكنولوجى والفنى والمهنى، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخصوصًا فى مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعنى الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة "الاقتصاد الأخضر"، وغيرها من المرتكزات الأخرى.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام "2023 - 2024"، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادى المستهدف، والناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة، مضيفا أن الاجتماع شهد أيضا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام "2023 – 2024"، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.

كما استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية فى مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن جهود "تخضير" الخطة الاستثمارية ما بعد "Cop27" .

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور محمد صقر، مستشار الوزيرة لشؤون إعداد الخطة، والدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسؤولى وزارة التخطيط.