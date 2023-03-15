محافظ دمياط تشيد برفع كفاءة مقار الشهر العقارى على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بجهود وزارة العدل فى ميكنة ورفع كفاءة مقار الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدمها تلك المقار المطورة والتى تستهدف التيسير على المواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمى.





جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الأربعاء المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى وذلك فى مستهل زيارتهما للمحافظة لافتتاح أعمال ميكنة عدد من مكاتب الشهر العقارى بمدن دمياط وفارسكور ورأس البر. ومن جانبهما، وجه مساعدا وزير العدل التحية إلى محافظ دمياط، مشيدين بالجهود التى حققتها لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة. حضر اللقاء المستشار محمد سعد قمره رئيس الاستئناف ورئيس محكمة دمياط الابتدائية.

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