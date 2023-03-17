انطلاق مبادرة كتف فى كتف لتوزيع السلع على الأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أطلقت مجموعة من قطاعات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى بشمال سيناء، اليوم الجمعة، مبادرة: "كتف فى كتف"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالشيخ زويد، بجانب العديد من المناطق على مستوى المحافظة.





جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتى تعد أكبر مبادرة حماية اجتماعية فى مصر بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم. وقال أعضاء التحالف بشمال سيناء، إن فعاليات المبادرة انطلقت اليوم فى أكثر من منطقة على مستوى المحافظة، وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية والوجبات. وأضاف أن ذلك يأتى بالإضافة إلى قطع الملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالى تلك المناطق بمشاركة متطوعى التحالف، علاوة على توزيع فوانيس رمضان والألعاب على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر المبارك. شارك الدكتور حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزى ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش فى فعاليات مبادرة: "كتف فى كتف"، والذى أشاد بهذه المبادرة ووصفها بالعرس المجتمعى الفريد. وتابع بأن "كتف فى كتف" تعكس شعور القيادة السياسية بمتطلبات الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى دعم شبكة الحماية الاجتماعية كشريك أساسى يمتلك الخبرة فى العمل الاجتماعى، ويعمل وفق قاعدة معلومات لضمان عدالة التوزيع.

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