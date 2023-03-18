قطع المياه عن مناطق بالقاهرة اليوم لمدة 8 ساعات

ويكون القطع لمدة لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة 10 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة ٦ مساء نفس اليوم.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالى بمحطة مياه المرج استكمالًا لأعمال التطوير التى تتم بالمنطقة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.
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