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بدء فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 12:30 مساءً - بدأت منذ قليل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

 

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

 

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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