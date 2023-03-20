«حدودها السما».. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة لدعم المرأة

جدة - نرمين السيد - استعرض الفيلم التسجيلى "حدودها السما" الذى تم عرضه خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023 التى يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته، على شاشة "إكسترا نيوز"، عطاء المرأة المصرية الذى لا يفنى، ودور الدولة المصرية فى دعم المرأة.





وجاء فى الفيلم، أن المجلس القومى للمرأة من خلال مشاركته بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، منوها بأن البرامج التى يقوم بها لا تقتصر على النساء فقط، إنما تستهدف البرامج الأسرة بأكملها.

وسلط الفيلم التسجيلى الضوء على الحكمة التى قالها الحكيم بمصر القديمة "أسس لنفسك بيتا وأتخذ لنفسك زوجة تكون سيدة قلبك"، لافتا إلى أن المرأة تمكنت من تقديم النموذج لمساندة ومساعدة الأزواج.

وقالت ماريان نادى متدربة، إن المعسكر تناول الموضوعات التى تخص الأسرة بصفة عامة، أبرزها الأطفال والتربية المتوازنة، وقال أحد المتدربين أن المعسكر ساهم فى معرفة الأب لدوره، قالت متدربة أخرى إن جلسة التعبير عن المشاعر من الجلسات الرائعة التى تضمنها المعسكر، خاصة أن العديد من الأفراد لا يعرفون ذاتهم ولا يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم، وهو ما يقوم به المعسكر، إذ يقوم بتعريف الأفراد على ذاتهم.

وتابعت "شيماء" متدربة أن المعسكر هو نقطة تحول فى حياتها وهو من ساهم فى تعرفها على كيفية بناء حيالة زوجية قائمة على التفاهم، وأكمل "زين" متدرب أن المعسكر ساهم بصورة كبيرة فى معرفته بكيفية التعامل مع المرأة "الهدية مهما كانت بسيطة ليها فرق مع الست، إزاى إن أنا لو طبطبت عليها وأخدتها فى حضنى دى بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا".



ورصد الفيلم دور برنامج التثقيف برفع وعى المرأة بتحديد احتياجات الأسرة لوضع ميزانية الأسرة، وقالت متدربة إن البرنامج كان علامة فارقة فى حياتها إذ أنه بفضله أكمل أبنها تعليمه الجامعى، بعد أن كان مهدد بالخروج من التعليم بسبب زيادة النفقات، وأن كل متدربة هى دائرة نور لكل من حولها، وأن السيدات بالقرى طورت من نفسها وقاموا بفتح العديد من المشروعات الاقتصادية.

ولفت الفيلم إلى دور المجلس القومى للمرأة فى تقديم التدريب للسيدات، وهو ما ساهم فى توفير مصدر رزق للمرأة لمساعدة زوجها وأبنائها، وفى تحقيق المرأة لذاتها، والشعور بكيانها، خاصة وأن بعضهم لديه مواهب يلهم به غيرهم، وقالت متدربة أنهم تمكنوا من خلال 4 ورش إنتاج 15625 شنطة، وأكملت متدربة أخرى، أن أبنائها غمرتهم الفرحة برؤية الفوانيس التى صنعتها بنفسها، ولديهم شعور بالفخر تجاه عملها.

وأشار الفيلم إلى أن العديد من السيدات الاتى تلقين التدريب قاموا بتدريب أقاربهم وبعض السيدات من حولهم، وفى الختام، أكد الفيلم أن كل بيت ناجح أساسه الحب والتفاهم، كما أكد احتياج المرأة للدعم والمهارة إضافة للحب لتحقيق النجاح، وأن جهود المجلس القومى للمرأة هو خطوة بمشوار طويل عنوانه «الست المصرية» وهدفه الأسرة بأكملها، فالأسرة الناجحة هى أساس الوطن العزيز القوى.