جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز فى بيان له أن العزاء اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

واختتم البيان: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والعزاء اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.