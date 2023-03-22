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وفاة والد أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والعزاء اليوم

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أيمن مكى 2023-03-22 17:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز فى بيان له أن العزاء اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.
واختتم البيان: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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