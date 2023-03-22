الرئيس السيسى: حماية الوطن هى أشرف مهمة ممكن يقوم بها أى إنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 05:36 مساءً - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

قال الرئيس السيسى خلال زيارته وتفقده لمقر الأكاديمية: "لسه المشوار قدامنا كمان، لكن البداية اللى أنا شايفها موفقة جدا وبتمنى ليكم التوفيق.. استمروا وحسنوا دايما من آدائكم.. التعليم والتدريب وكل شىء وهدفه يطلع إنسان فاهم جاهز قادر إن شاء الله إنه يؤدى مهمة كبيرة جدا، وهى حماية الوطن، بلدنا، وهى أشرف مهمة يقوم بها أى إنسان حماية الوطن، فى أى بلد فى العالم أشرف مهمة يقوم بها الإنسان.. بهنيكم وأتمنا لكم كل التوفيق وكل عام وأنتم بخير.

أضاف الرئيس: "وأنت بتدرب وتتعلم تخلي بالك من نفسك وزميلك وتبقا واعي وفاهم كل حاجة متسيبش حاجة تعدي عليك غير لما تفهمها كويس..الأيام بتمر بسلام ..بنهنيكم وانتوا بتتخرجوا من الأكاديمية وبشكركم وبشكر الأكاديمية ووزارة الداخلية كل سنة وانتم طيبين".